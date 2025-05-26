Bu hisse yüzde 1050 prim yaptı! Son 1 yılda en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu

Borsa İstanbul’da 20-23 Mayıs haftası, BİST100 endeksi %3,23 düşüşle 9.356,04 puandan kapandı. Endeks, 2025 yılı başından bu yana toplamda %4,83 değer kaybı yaşadı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemlerde benzer fiyat seviyelerinde dalgalanan BİST100, son bir yılda ise %13,31 oranında geriledi.

Bu süreçte, bazı hisselerde büyük değer kayıpları yaşanırken, bazıları ise yüksek oranlı kazançlarla yatırımcıların dikkatini çekti.

İşte son bir yılda en çok düşen hisseler...