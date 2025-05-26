Bu hisse yüzde 1050 prim yaptı! Son 1 yılda en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu
Borsa İstanbul’da son bir yılda en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse belli oldu. Bazı hisseler yatırımcısına yüzde 70’e varan kayıplar yaşatırken, bir hisse yüzde 1.000’in üzerinde getiri sağladı.
Borsa İstanbul’da 20-23 Mayıs haftası, BİST100 endeksi %3,23 düşüşle 9.356,04 puandan kapandı. Endeks, 2025 yılı başından bu yana toplamda %4,83 değer kaybı yaşadı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemlerde benzer fiyat seviyelerinde dalgalanan BİST100, son bir yılda ise %13,31 oranında geriledi.
Bu süreçte, bazı hisselerde büyük değer kayıpları yaşanırken, bazıları ise yüksek oranlı kazançlarla yatırımcıların dikkatini çekti.
İşte son bir yılda en çok düşen hisseler...
10 - Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN)
Bir yıl önceki fiyat: 12,34 TL
Kapanış fiyatı: 4,87 TL
Yıllık düşüş oranı: Yüzde -60,53
9 - Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR)
Bir yıl önceki fiyat: 68,18 TL
Kapanış fiyatı: 26,66 TL
Yıllık düşüş oranı: Yüzde -60,90