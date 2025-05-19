Bu hisse yüzde 1532 prim yaptı! Son 1 yılda en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu

BİST100 endeksi, 12–16 Mayıs haftasını yüzde 2,96 artışla 9.668,36 puandan tamamladı. Böylece endeksteki 2025 yılı başından bu yana kümülatif değişim yüzde -1,65 olarak kaydedildi.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında da benzer seviyelerde dalgalanan BİST100'de, bir yıllık süreçte endeks yüzde -9,16 oranında değer kaybetti. Ancak bu dönemde bazı hisseler yüksek oranlı prim yaparken, bazıları ise sert değer kayıpları yaşadı.

İşte son bir yılda en çok düşen hisseler...