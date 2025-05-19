Bu hisse yüzde 1532 prim yaptı! Son 1 yılda en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu
Son bir yılda bazı hisseler yatırımcısına yüzde 1.500’ün üzerinde kazanç sağlarken, bazıları ise yüzde 70’i aşan kayıplarla öne çıktı. Borsa İstanbul’da en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse belli oldu.
BİST100 endeksi, 12–16 Mayıs haftasını yüzde 2,96 artışla 9.668,36 puandan tamamladı. Böylece endeksteki 2025 yılı başından bu yana kümülatif değişim yüzde -1,65 olarak kaydedildi.
Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında da benzer seviyelerde dalgalanan BİST100'de, bir yıllık süreçte endeks yüzde -9,16 oranında değer kaybetti. Ancak bu dönemde bazı hisseler yüksek oranlı prim yaparken, bazıları ise sert değer kayıpları yaşadı.
İşte son bir yılda en çok düşen hisseler...
10 - SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİC. VE SAN. A.Ş. (SAMAT)
Bir yıl önceki fiyat: 44,56 TL
Kapanış fiyatı: 18,62 TL
Yıllık düşüş oranı: yüzde -58,21
9 - BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SAN. VE TİC. A.Ş. (BJKAS)
Bir yıl önceki fiyat: 4,9771 TL
Kapanış fiyatı: 1,98 TL
Yıllık düşüş oranı: yüzde -60,21