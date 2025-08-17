Bu hisse yüzde 3300 prim yaptı, servet kazandırdı! İşte en çok kazandıran-kaybettiren 10 hisse...
Borsa İstanbul’da son bir yılda en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse belli oldu. Bazı hisseler yatırımcısına yüzde 70’e varan kayıplar yaşatırken, bir hisse yüzde 3300’ün üzerinde getiri sağladı.
Borsada geride kalan 11-15 Ağustos haftasında BİST100 endeksi yüzde 0,93 değer kaybederek 10.870,57 puandan kapanış yaptı. Böylece 2025 yılı başından bu yana BİST100 endeksinde gerçekleşen toplam değişim yüzde 10,58 olarak kaydedildi. Endeks, 2024 yılındaki tepe seviyelerine yaklaşırken, aradan geçen bir yıllık süreçte bazı hisselerde ciddi değer kayıpları görülürken bazı hisseler ciddi prim yaptı.
İşte son 1 yılda en çok kaybettiren hisseler...
10 - Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. (BANVT)
Bir yıl önceki fiyat: 378,00 TL
Kapanış fiyatı: 207,40 TL
Yıllık değişim: Yüzde -45,13
9 - Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE)
Bir yıl önceki fiyat: 19,10 TL
Kapanış fiyatı: 10,47 TL
Yıllık değişim: Yüzde -45,18