Bu hisseler 1 milyarın altında! Borsada piyasa değeri en düşük 20 şirket belli oldu
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında borsa değeri en yüksek şirketler belli olurken sadece bir şirketin piyasa değeri 2 trilyon TL'yi aştı.
Borsada 18-22 Ağustos haftasını 11.372,33 puandan kapatan BİST100 endeksi, geçtiğimiz hafta tam yüzde 4,62 yükseliş gerçekleştirdi. Bu hareketlilik, şirketlerin piyasa değeri sıralamalarında da bazı değişikliklere yol açtı.
İşte piyasa değeri en düşük şirketler...
20 - İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (IDGYO)
Piyasa Değeri: 706 milyon 500 bin TL
