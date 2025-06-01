Bu hisseler cüzdanınızı dolduracak: 17 şirketten yatırımcılarına müjde! Lot başı 6,5 TL ödenecek
Borsa İstanbul'da geride kalan haftada 17 şirket temettü dağıtacaklarını duyurarak ödeme tutarları ve tarihlerini yatırımcılarıyla paylaştı.
Borsa İstanbul’da 26-30 Mayıs 2025 haftasında halka açık 17 şirket, 2025 yılı temettü dağıtım kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıkladı. Temettü kararı açıklayan şirketler arasında Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) ile Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) de yer aldı.
İşte 17 şirketin temettü detayları...
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO)
Hisse başı0,0124999 TL brüt, 0,0124999 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: Açıklanmadı
Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN) (2 taksit)
Hisse başı 0,0326981 TL brüt, 0,0294282 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: Açıklanmadı