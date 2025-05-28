Bu hisselere dikkat! Milyonlar girdi, milyonlar çıktı: İşte en fazla alım-satımın olduğu 10 hisse...

28 Mayıs Çarşamba günü Borsa İstanbul’da satış baskısı etkisini sürdürdü. BIST100 endeksi günü yüzde 0,39 düşüşle 9177,70 puandan tamamladı.

Günlük bazda BIST100 endeksinde -1,37 milyar TL, BIST30 endeksinde ise -539 milyon TL aktif işlem farkı oluştu. Tüm hisselerdeki toplam aktif fark ise -4,39 milyar TL seviyesine ulaştı.

Borsanın düşüşle kapandığı işlem gününde, aktif işlem farkı pozitif olan bazı hisseler dikkat çekerken, yoğun satış baskısı altındaki hisselerde ise negatif farklar öne çıktı.

İşte çarşamba günü para girişi olan hisseler...