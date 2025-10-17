  1. Ekonomim
Bu hisselere yatıran kazandı: 11 hisse tavan yaptı! İşte borsada kazandıran ve kaybettiren hisseler

Haftanın son işlem gününü Borsa İstanbul düşüşle tamamlarken yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu.

18 Ekim Cuma günü Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün kapanışında yüzde 1,56 değer kaybederek 10.208,76 puandan tamamladı. Günün öne çıkan hareketlerinde 11 hisse tavan yaparken, 9 hisse taban seviyesinden işlem gördü.

İşte cuma günü en çok para kaybettiren hisseler...

10 - Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM)
Kapanış fiyatı: 17,13 TL
Günlük değişim: Yüzde -9,32

9 - Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO)
Kapanış fiyatı: 29,68 TL
Günlük değişim: Yüzde -9,95

8 - Marmara Holding A.Ş. (MARMR)
Kapanış fiyatı: 4,34 TL
Günlük değişim: Yüzde -9,96

