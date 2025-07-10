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  4. Bu hisselere yatıran kazandı: 17 hisse tavan yaptı! İşte borsada kazandıran ve kaybettiren hisseler

Bu hisselere yatıran kazandı: 17 hisse tavan yaptı! İşte borsada kazandıran ve kaybettiren hisseler

Haftanın dördüncü işlem gününde borsada en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu.

Bu hisselere yatıran kazandı: 17 hisse tavan yaptı! İşte borsada kazandıran ve kaybettiren hisseler - Sayfa 1

10 Temmuz Perşembe günü Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi %1,61 artışla 10.331,31 puandan kapandı. Gün içinde 17 hisse senedi tavan fiyattan kapanış yaparken, 4 hisse ise taban oldu.

İşte en çok düşen hisseler...

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Bu hisselere yatıran kazandı: 17 hisse tavan yaptı! İşte borsada kazandıran ve kaybettiren hisseler - Sayfa 2

10. Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. (SELGD)
Kapanış Fiyatı: 78,00 TL
Yüzdelik Değişim: %-4,82

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Bu hisselere yatıran kazandı: 17 hisse tavan yaptı! İşte borsada kazandıran ve kaybettiren hisseler - Sayfa 3

9. Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD)
Kapanış Fiyatı: 46,02 TL
Yüzdelik Değişim: %-5,00

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Bu hisselere yatıran kazandı: 17 hisse tavan yaptı! İşte borsada kazandıran ve kaybettiren hisseler - Sayfa 4

8. Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VERTU)
Kapanış Fiyatı: 34,00 TL
Yüzdelik Değişim: %-5,03

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