Bu hisselere yatıran kazandı: 17 hisse tavan yaptı! İşte borsada kazandıran ve kaybettiren hisseler
Haftanın dördüncü işlem gününde borsada en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu.
10 Temmuz Perşembe günü Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi %1,61 artışla 10.331,31 puandan kapandı. Gün içinde 17 hisse senedi tavan fiyattan kapanış yaparken, 4 hisse ise taban oldu.
İşte en çok düşen hisseler...
10. Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. (SELGD)
Kapanış Fiyatı: 78,00 TL
Yüzdelik Değişim: %-4,82
9. Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD)
Kapanış Fiyatı: 46,02 TL
Yüzdelik Değişim: %-5,00