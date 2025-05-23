Bu hisselere yatıran kazandı: 18 hisse tavan yaptı! İşte kazandıran ve kaybettiren hisseler...
Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi düşüşle kapanırken, günün en çok değer kaybeden ve kazananlar hisseleri belli oldu.
Borsa İstanbul'da 23 Mayıs Cuma işlem günü BİST100 endeksi, günü yüzde 1,26 düşüşle 9356,04 puandan tamamlayarak haftayı kayıpla kapattı. Kapanışta 6 hisse senedi taban fiyattan işlem görerek günü sonlandırırken, 9 hisse senedi ise tavan fiyattan kapanış yaparak yatırımcısına kazandırdı.
İşte cuma günü en çok düşen hisseler...
1 | 21