Bu hisselere yatıran kazandı: 18 hisse tavan yaptı! İşte kazandıran ve kaybettiren hisseler...
Borsa İstanbul haftanın ikinci işlem gününü yükselişle kapatırken yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu.
Borsa İstanbul’da haftanın ikinci işlem günü olan 3 Haziran Salı, yatırımcılar için hareketli geçti. BIST 100 endeksi günü yüzde 2,98 oranında değer kazanarak 9.277,01 puandan tamamlarken, 18 hisse senedi tavan fiyatla kapanış yaptı. Öte yandan, 3 hisse senedi ise seansı taban fiyattan kapattı.
İşte salı günü en çok düşen 10 hisse...
10 - Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (CASA)
Kapanış fiyatı: 95,00 TL
Günlük değişim: -%5,94