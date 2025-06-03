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  4. Bu hisselere yatıran kazandı: 18 hisse tavan yaptı! İşte kazandıran ve kaybettiren hisseler...

Bu hisselere yatıran kazandı: 18 hisse tavan yaptı! İşte kazandıran ve kaybettiren hisseler...

Borsa İstanbul haftanın ikinci işlem gününü yükselişle kapatırken yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu.

Bu hisselere yatıran kazandı: 18 hisse tavan yaptı! İşte kazandıran ve kaybettiren hisseler... - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da haftanın ikinci işlem günü olan 3 Haziran Salı, yatırımcılar için hareketli geçti. BIST 100 endeksi günü yüzde 2,98 oranında değer kazanarak 9.277,01 puandan tamamlarken, 18 hisse senedi tavan fiyatla kapanış yaptı. Öte yandan, 3 hisse senedi ise seansı taban fiyattan kapattı.

İşte salı günü en çok düşen 10 hisse...

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Bu hisselere yatıran kazandı: 18 hisse tavan yaptı! İşte kazandıran ve kaybettiren hisseler... - Sayfa 2

10 - Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (CASA)
Kapanış fiyatı: 95,00 TL
Günlük değişim: -%5,94

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Bu hisselere yatıran kazandı: 18 hisse tavan yaptı! İşte kazandıran ve kaybettiren hisseler... - Sayfa 3

9 - Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF)
Kapanış fiyatı: 268,00 TL
Günlük değişim: -%5,96

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Bu hisselere yatıran kazandı: 18 hisse tavan yaptı! İşte kazandıran ve kaybettiren hisseler... - Sayfa 4

8 - Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI)
Kapanış fiyatı: 1,73 TL
Günlük değişim: -%7,98

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