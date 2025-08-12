Bu hisselere yatıran kazandı: 21 hisse tavan yaptı! İşte kazandıran ve kaybettiren hisseler...
Borsa İstanbul haftanın ikinci işlem gününü yükselişle kapatırken yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu.
Borsa İstanbul’da 12 Ağustos Salı günü BİST100 endeksi yüzde 0,76 oranında değer kaybederek 10.954,50 puandan kapanış yaptı 9 hisse günü taban fiyattan tamamlarken 21 hisse ise tavan fiyattan kapanış yaptı.
İşte salı günü en çok düşen hisseler...
10 - Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR)
Kapanış Fiyatı: 39,54 TL
Yüzdelik değişim: yüzde -9,81
9 - Efor Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EFORC)
Kapanış Fiyatı: 126,00 TL
Yüzdelik değişim: yüzde -9,94