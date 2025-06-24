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  4. Bu hisselere yatıran kazandı: 22 hisse tavan yaptı! İşte kazandıran ve kaybettiren hisseler...

Bu hisselere yatıran kazandı: 22 hisse tavan yaptı! İşte kazandıran ve kaybettiren hisseler...

Borsa İstanbul haftanın ikinci işlem gününü yükselişle kapatırken yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu.

Bu hisselere yatıran kazandı: 22 hisse tavan yaptı! İşte kazandıran ve kaybettiren hisseler... - Sayfa 1

Borsada 24 Haziran Salı günü BIST 100 endeksi yüzde 3,36 artışla 9.448,90 puandan kapandı. Günü 22 hisse tavan, 3 hisse ise taban fiyattan tamamladı.

İşte salı günü en çok düşen hisseler...

1 | 21
Bu hisselere yatıran kazandı: 22 hisse tavan yaptı! İşte kazandıran ve kaybettiren hisseler... - Sayfa 2

10 - Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL)
Kapanış Fiyatı: 24,76 TL
Yüzdelik Değişim: %-5,42

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Bu hisselere yatıran kazandı: 22 hisse tavan yaptı! İşte kazandıran ve kaybettiren hisseler... - Sayfa 3

9 - Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOTON)
Kapanış Fiyatı: 15,01 TL
Yüzdelik Değişim: %-6,89

3 | 21
Bu hisselere yatıran kazandı: 22 hisse tavan yaptı! İşte kazandıran ve kaybettiren hisseler... - Sayfa 4

8 - Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
Kapanış Fiyatı: 137,30 TL
Yüzdelik Değişim: %-7,48

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