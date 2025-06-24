Bu hisselere yatıran kazandı: 22 hisse tavan yaptı! İşte kazandıran ve kaybettiren hisseler...
Borsa İstanbul haftanın ikinci işlem gününü yükselişle kapatırken yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse belli oldu.
Borsada 24 Haziran Salı günü BIST 100 endeksi yüzde 3,36 artışla 9.448,90 puandan kapandı. Günü 22 hisse tavan, 3 hisse ise taban fiyattan tamamladı.
İşte salı günü en çok düşen hisseler...
1 | 21
9 - Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOTON)
Kapanış Fiyatı: 15,01 TL
Yüzdelik Değişim: %-6,89
3 | 21