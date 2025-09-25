Bu hisselere yatırım yapanlar dikkat! 5 hisseye kredili işlem yasağı kondu
Borsada 5 hisseye açığa satış ve kredili işlem yasağı kararı alındı.
Borsanın günü yüzde 0,09 artışla 11377,55 puandan kapattığı günde Sermaye Piyasası Kurulu tebliği gereğince Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) ve Yatırım Aracı Bazında Tedbir sistemi kapsamında 5 hisse için açığa satış ve kredili işlem yasağı kararı alındı.
Destek Finans, Ensari Sınai Yatırımlar, Link Bilgisayar ve Yeşil Yatırım ve Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı hakkında 1 ay süre ile tedbir uygulanacak.
DSTKF
Destek Finans Faktoring A.Ş.
Tedbir Türü: Kredili işlem yasağı
Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) paylarında 26/09/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/10/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.