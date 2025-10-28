Bu hisseleri alanlar parasını katladı! İşte borsada bugün en çok kazandıran 10 hisse
Borsada 18 Ekim 2025 günü BİST100 endeksi yüzde 0,16 yükselişle 10871,08 puandan kapandı. Peki hangi hisseler tavan yaptı?
Borsanın yükselişle kapandığı günde 10 hisse sahiplerine para kazandırdı.
İşte borsada en fazla kazandıran hisseler listesi...
Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. BURVA Günlük değişim: Yüzde +10,00
