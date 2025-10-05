Bu hisseleri alanlar parasını katladı! İşte son bir yılda borsada en çok kazandıran 10 hisse

  1. Ekonomim
Borsada 29 Eylül – 3 Ekim haftasını BİST100 endeksi yüzde 2,62 değer kaybederek 10858,52 puandan kapattı. Son hafta ile birlikte BİST100 endeksinde son bir yıldaki değişim yüzde +20,48 olarak gerçekleşti. Peki son bir yılda kesintisiz kazanç getiren hisseler hangileri oldu?

Bu süreçte bazı hisselerde yüksek oranlı kazanç çıkışları görüldü. 

En fazla artan hisseler
Son bir yılda yatırımcılarına en çok kazandıran hisseler belli oldu. İşre Rotaborsa'nın hazırladığı en çok getiri sağlayan 10 hisse listesi...

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TERA
Yıllık değişim: Yüzde +3107,82

