Bu hisseleri alanlar yanılmadı! İşte son bir yalda en çok kazandıran hisseler

Borsada 22-26 Aralık haftasını BİST100 endeksi yüzde 0,42 değer kaybederek 11294,37 puandan kapattı. Bu rakamlarla birlikte BİST100 endeksinde son bir yıldaki değişim oranı %+13,90 oldu. Bu süreçte bazı hisselerde yüksek oranlı kazançlar görüldü.

2025'in bitimine günler kala en fazla getiri sağlayan hisseler sıralamasında TERA Grubu yine zirvede kaldı. Son 1 yılda en çok kazandıran hisseler ise şu şekilde sıralandı.

Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş.

(TRHOL)

Kapanış fiyatı: 799,00 TL
Yıllık değişim: % +4947,38

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

(TERA)

Kapanış fiyatı: 194,30 TL
Yıllık değişim: % +2615,58

Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş.

(TEHOL)
Kapanış fiyatı:  37,52 TL
Yıllık değişim: +2131,65

