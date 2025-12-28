Bu hisseleri alanlar yanılmadı! İşte son bir yalda en çok kazandıran hisseler
Borsada 22-26 Aralık haftasını BİST100 endeksi yüzde 0,42 değer kaybederek 11294,37 puandan kapattı. Bu rakamlarla birlikte BİST100 endeksinde son bir yıldaki değişim oranı %+13,90 oldu. Bu süreçte bazı hisselerde yüksek oranlı kazançlar görüldü.
2025'in bitimine günler kala en fazla getiri sağlayan hisseler sıralamasında TERA Grubu yine zirvede kaldı. Son 1 yılda en çok kazandıran hisseler ise şu şekilde sıralandı.
Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş.
(TRHOL)
Kapanış fiyatı: 799,00 TL
Yıllık değişim: % +4947,38
