  4. Bu hisseye 1.881.934 TL yatırım yaptı! İşte BofA'nın geçtiğimiz hafta en çok aldığı BİST hisseleri

Bank of America'nın geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'da net alım yaptığı 30 hisse belli oldu. Son zamanlarda yabancı yatırımcının gözdesi konumunda bulunan AKBNK, yine zirveyi kimseye kaptırmadı. İşte BofA'nın geçtiğimiz hafta en çok yatırım yaptığı 30 hisse

Global ekosistemdeki oynaklığa rağmen yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’a ilgisi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta bilhassa ABD merkezli dev yatırım bankası Bank of America’nın yaptığı işlemler dikkat çekti. 

Kurumun en çok yöneldiği hisseler de ortaya çıktı. Yabancı yatırımcının son dönemdeki gözdesi olan AKBNK zirvedeki yerini korurken, BofA’nın portföy tercihi piyasada yeni bir hareketliliğin sinyalini verdi. İşte Bank of America’nın geçtiğimiz hafta BİST’te en fazla net alım yaptığı 30 hisse…

23. GLYHO — 185.721,0 TL

22. SOKM — 185.878,5 TL

