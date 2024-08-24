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  4. Bu illerde kiralar hala 10 bin TL’nin altında... O şehir en pahalı kirada İstanbul'u bile solladı

Bu illerde kiralar hala 10 bin TL’nin altında... O şehir en pahalı kirada İstanbul'u bile solladı

Son dönemde hızla tırmanan kira artışlarına rağmen Türkiye’de kiraların hâlâ 10 bin TL'nin altında olduğu iller var. Kiraların düşük olduğu şehirlerin listesi belli oldu.

Bu illerde kiralar hala 10 bin TL’nin altında... O şehir en pahalı kirada İstanbul'u bile solladı - Sayfa 1

Türkiye’de son 3 yılda konut fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak kiralar da fırladı. Son dönemde konut fiyatlarındaki yüksek seyir ve yüksek faizler, vatandaşları satın almaktan çok kiralık konutlara yönlendirdi.

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Bu illerde kiralar hala 10 bin TL’nin altında... O şehir en pahalı kirada İstanbul'u bile solladı - Sayfa 2

Yüksek inşaat maliyetleri sebebiyle yeni konut arzı da hızlı artmayınca kiralık piyasasında dikkat çeken artışlar yaşanıyor.

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Bu illerde kiralar hala 10 bin TL’nin altında... O şehir en pahalı kirada İstanbul'u bile solladı - Sayfa 3

Kiralık konuta olan talep artışı, kiraların, konut fiyatlarından daha hızlı artmasını beraberinde getirdi.

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Bu illerde kiralar hala 10 bin TL’nin altında... O şehir en pahalı kirada İstanbul'u bile solladı - Sayfa 4

Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından ölçülen son verilere göre;

-Türkiye genelinde ortalama aylık konut kira bedeli 18 bin 640 TL,

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