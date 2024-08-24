Bu illerde kiralar hala 10 bin TL’nin altında... O şehir en pahalı kirada İstanbul'u bile solladı
Son dönemde hızla tırmanan kira artışlarına rağmen Türkiye’de kiraların hâlâ 10 bin TL'nin altında olduğu iller var. Kiraların düşük olduğu şehirlerin listesi belli oldu.
Türkiye’de son 3 yılda konut fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak kiralar da fırladı. Son dönemde konut fiyatlarındaki yüksek seyir ve yüksek faizler, vatandaşları satın almaktan çok kiralık konutlara yönlendirdi.
Yüksek inşaat maliyetleri sebebiyle yeni konut arzı da hızlı artmayınca kiralık piyasasında dikkat çeken artışlar yaşanıyor.
Kiralık konuta olan talep artışı, kiraların, konut fiyatlarından daha hızlı artmasını beraberinde getirdi.
Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından ölçülen son verilere göre;
-Türkiye genelinde ortalama aylık konut kira bedeli 18 bin 640 TL,