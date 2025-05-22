Bu mahallede kira 203 bin TL: Asgari ücretin 9 katı! İstanbul'un en pahalı mahalleri açıklandı
Gayrimenkul analiz sitesi Endeksa verilerine göre mayıs ayında İstanbul'da kirası en yüksek mahalleleri belli olurken, zirvede yer alan mahalle 203 bin TL kira ile ilk sıraya yerleşti.
İstanbul’da kiralık konut fiyatları yükselişini sürdürüyor. Endeksa verilerine göre kiralar bir önceki yıla göre yüzde 41,49 oranında artarken, ortalama kira bedeli 26.490 TL’ye ulaştı. Kentte metrekare başına ortalama kira 282 TL olurken, 94 metrekarelik bir evin ortalama geri dönüş süresi ise 14 yıl olarak hesaplandı.
Metin Mercan'ın haberine göre konut fiyatlarının en fazla arttığı ilçeler Zeytinburnu, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler ve Avcılar oldu. Değer artışının en düşük olduğu ilçeler ise Sarıyer, Eyüpsultan, Esenler, Sultangazi ve Kağıthane olarak belirlendi. Öte yandan, İstanbul’da kiraların en yüksek olduğu mahalleler belli oldu.
İşte kiraların en yüksek olduğu mahalleler...