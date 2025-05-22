Bu mahallede kira 203 bin TL: Asgari ücretin 9 katı! İstanbul'un en pahalı mahalleri açıklandı

Metin Mercan'ın haberine göre konut fiyatlarının en fazla arttığı ilçeler Zeytinburnu, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler ve Avcılar oldu. Değer artışının en düşük olduğu ilçeler ise Sarıyer, Eyüpsultan, Esenler, Sultangazi ve Kağıthane olarak belirlendi. Öte yandan, İstanbul’da kiraların en yüksek olduğu mahalleler belli oldu.

İşte kiraların en yüksek olduğu mahalleler...