Bu meslekleri yapanlar işsiz kalacak! Yapay zeka 40 mesleği yok edecek: Senin mesleğin listede mi?
Yapay zekâ, iş dünyasında köklü bir dönüşüm başlatırken, bu değişimin merkezinde hangi mesleklerin önümüzdeki yıllarda yok olacağı belli oldu.
Microsoft’un yayımladığı yeni rapor, yapay zekânın iş dünyasında hangi meslekleri daha çok etkilediğini ortaya koydu. Rapora göre bazı meslekler yapay zekâ sayesinde hızla dönüşürken, bazıları ise bu değişimin henüz çok uzağında kalıyor.
Araştırma, yapay zekânın iş yapma şeklini kökten değiştirme potansiyeline sahip olduğunu vurduladı. Bu kapsamda, Microsoft 2025 yılı içinde bu dönüşüm gerekçesiyle 15.000’den fazla çalışanıyla yollarını ayırdı.
İşte yapay zekanın yok edeceği meslekler...
Tercümanlar ve Çevirmenler
Yapay zeka temelli otomatik çeviri sistemleri, metin ve sözlü çevirileri hızla ve büyük ölçekte yaparak insan tercümanlara olan ihtiyacı önemli ölçüde azaltacak.