Bu ülkede asgari ücret 128 bin TL! Paraya para demiyorlar! İşte en yüksek maaşların olduğu ülkeler..

Avrupa’da asgari ücretlerde belirgin bir bölgesel farklılık yaşanıyor. Eurostat verilerine göre, Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinde asgari ücretler genellikle 2 bin euronun üzerinde seyrederken, Doğu ve Balkan ülkelerinde bu rakam 600 euronun altına kadar düşüyor. Bu uçurum, bölgesel ekonomik yapılar, üretkenlik seviyeleri ve işçi pazarlık gücündeki farklılıklarla yakından ilişkili.

İşte ülke ülke asgari ücretler...