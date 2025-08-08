  1. Ekonomim
  4. Bu ülkede asgari ücret 128 bin TL! Paraya para demiyorlar! İşte en yüksek maaşların olduğu ülkeler..

Bu ülkede asgari ücret 128 bin TL! Paraya para demiyorlar! İşte en yüksek maaşların olduğu ülkeler..

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) 2025 yılı verilerine göre Avrupa ülkelerinde en düşük ve en yüksek asgari ücretlerin olduğu ülkeler belli oldu.

Avrupa’da asgari ücretlerde belirgin bir bölgesel farklılık yaşanıyor. Eurostat verilerine göre, Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinde asgari ücretler genellikle 2 bin euronun üzerinde seyrederken, Doğu ve Balkan ülkelerinde bu rakam 600 euronun altına kadar düşüyor. Bu uçurum, bölgesel ekonomik yapılar, üretkenlik seviyeleri ve işçi pazarlık gücündeki farklılıklarla yakından ilişkili.

İşte ülke ülke asgari ücretler...

29 - Ukrayna
Asgari ücret: 164 Euro (7 bin 790 TL)

28 - Moldova
Asgari ücret: 285 Euro (13 bin 537 TL)

27 - Arnavutluk
Asgari ücret: 408 Euro (19 bin 380 TL)

