  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Bu ülkede benzinin fiyatı 146 TL! Benzinin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye kaçıncı?

Bu ülkede benzinin fiyatı 146 TL! Benzinin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye kaçıncı?

Benzin fiyatlarına gelen zamlar araç sahipleri ve lojistik sektöründe maliyetleri etkiliyor. Dünyada yapılan araştırmaya göre en ucuz ve en pahalı benzinin olduğu ülkeler açıklandı.

Bu ülkede benzinin fiyatı 146 TL! Benzinin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye kaçıncı? - Sayfa 1

Dünya çapında 95 oktan benzinin litre fiyatları incelendi. Uluslararası istatistik platformu stats_feed verilerine göre, ortalama benzin fiyatı litre başına 1,29 ABD doları seviyesinde bulunuyor. Ancak ülkeler arasında ciddi fiyat farkları gözlemleniyor. Listeye göre en yüksek benzin fiyatı litre başına 3,58 dolar (yaklaşık 146,45 TL) seviyesinde ölçülüldü.

İşte dünyada en ucuz ve en pahalı benzinlerin olduğu ülkeler...

1 | 50
Bu ülkede benzinin fiyatı 146 TL! Benzinin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye kaçıncı? - Sayfa 2

49 - LİBYA
0,028 dolar (Yaklaşık 1,15 TL)

2 | 50
Bu ülkede benzinin fiyatı 146 TL! Benzinin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye kaçıncı? - Sayfa 3

48 - İRAN
0,029 dolar (Yaklaşık 1,19 TL)

3 | 50
Bu ülkede benzinin fiyatı 146 TL! Benzinin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye kaçıncı? - Sayfa 4

47 - VENEZUELA
0,035 dolar (Yaklaşık 1,43 TL)

4 | 50