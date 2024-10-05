Bu ürünler kaçmaz! Kim Market indirimli ürünler! (KİM MARKET İNDİRİMDE OLAN ÜRÜN FİYATLARI)
Kim Market’te yumurtadan bakliyata, ayçiçek yağından çaya, bulaşık makinesi deterjanından bebek bezine kadar pek çok üründe indirim var. Peki, hangi ürünler ne kadar? İşte, Kim Market’te indirimli ürünlerin fiyatları…
REİS PİRİNÇ OSMANCIK PİRİNÇ - 2000 GRAM
RAF FİYATI: 229,99 TL
İNDİRİMLİ SATIŞ FİYATI: 179,99 TL
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KİM’İN GÖNEN BALDO PİRİNÇ - 2000 GRAM
RAF FİYATI: 174,99 TL
İNDİRİMLİ SATIŞ FİYATI: 159,99 TL
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DURU İRİ PİLAVLIK BULGUR - 1000 GRAM
RAF FİYATI: 42,99 TL
İNDİRİMLİ SATIŞ FİYATI: 37,99 TL
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DURU KÖFTELİK BULGUR (KISIRLIK) - 1000 GRAM
RAF FİYATI: 42,99 TL
İNDİRİMLİ SATIŞ FİYATI: 42,99 TL
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