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  4. Bu ürünleri almayın! Bakanlık güvensiz ürünleri açıkladı: Piyasadan toplatılıyor

Bu ürünleri almayın! Bakanlık güvensiz ürünleri açıkladı: Piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. Giyim, aksesuar ve boya kategorisindeki bazı ürünlerin kullanımı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verdi.

Bu ürünleri almayın! Bakanlık güvensiz ürünleri açıkladı: Piyasadan toplatılıyor - Sayfa 1

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

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Bu ürünleri almayın! Bakanlık güvensiz ürünleri açıkladı: Piyasadan toplatılıyor - Sayfa 2

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık; giyim, aksesuar ve boya ürünlerinin içeriğinin sağlıksız olduğunu tespit etti.

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Bu ürünleri almayın! Bakanlık güvensiz ürünleri açıkladı: Piyasadan toplatılıyor - Sayfa 3

İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan toplatılmalarına karar verildi.

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Bu ürünleri almayın! Bakanlık güvensiz ürünleri açıkladı: Piyasadan toplatılıyor - Sayfa 4

İşte Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Güvensiz Ürün Listesine giren ürünler...

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