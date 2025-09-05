Bu yatırımları seçenler parasını katladı! İşte haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları
Bu hafta yatırım aracı olarak Borsayı seçenler büyük hayal kırıklığına uğradı. Yatırım fonları da yatırımcıyı güldürmedi. Peki altın, euro ve dolar tarafında ne oldu? İşte kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları...
Bu hafta yatırımcısını en çok üzen Borsa oldu.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,95 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 10.612,31 puanı ve en yüksek 11.334,42 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,95 altında 10.729,49 puandan tamamladı.
Yatırım fonlarını tercih edenler de kazanç sağlayamadı.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,3 değer kaybetti