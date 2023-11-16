Bu yıl en çok sipariş verilen fast food ürünü belli oldu Trendyol Yemek’in gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türkiye yüzde 74 oranla fast food tercih ediyor. Verilere göre yüzde 18 oran ile döner birinci sırada yer alıyor.

16 Kasım ‘Dünya Fast Food Günü’ nedeniyle Türkiye’nin 1 yıllık fast food siparişi sonuçlarını paylaşıldı. Verilere göre, 2023 yılının başından bugüne kadar 87 milyon adet fast food siparişi verilirken en çok sipariş verilen ay olarak ekim ayı öne çıktı. 1 | 5

16 Kasım ‘Dünya Fast Food Günü’ nedeniyle Türkiye’nin 1 yıllık fast food siparişi sonuçlarını paylaşıldı. Verilere göre, 2023 yılının başından bugüne kadar 87 milyon adet fast food siparişi verilirken en çok sipariş verilen ay olarak ekim ayı öne çıktı. 2 | 5

Döner birinci sırada Trendyol Yemek’in gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türkiye yüzde 74 oranla fast food tercih ediyor. Verilere göre yüzde 18 oran ile döner birinci sırada yer alırken sıralamada yüzde 13 ile burger, yüzde 10 ile pizza, yüzde 7 ile çiğ köfte, tavuk, kebap ve yüzde 6 oran ile pide ve lahmacun, sokak lezzetleri yer alıyor. 3 | 5