Bugün 4 şirket temettü kararını açıkladı! İşte ödeme takvimleri
Borsa İstanbul’da haftanın ilk işlem günü 4 şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. İşte bugün temettü kararı açıklayan şirketler…
22 Eylül Pazartesi günü açıklama yapan halka açık şirketlerin temettü kararları ve ödeme takvimleri belli oldu.
Turcas Holding A.Ş,Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün temettü kararı açıklayan şirketler oldu.
