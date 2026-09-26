Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine zam ne zaman? İşte 26 Eylül güncel fiyatlar...
Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin ve motorin fiyatları araç sahiplerinin gündeminde. Benzinde eşel mobil sisteminin 1 Ekim 2026'da sona ermesi beklenirken, ÖTV ve KDV etkisiyle olası zam hesaplamaları da gündemde. Peki benzine zam ne zaman gelecek, akaryakıta zam var mı? İşte 26 Eylül cumartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. ABD ile İran arasındaki gerilim, Orta Doğu'daki enerji tesislerine yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan taşımacılık sorunları petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturuyor.
Brent petrolün varil fiyatı savaş öncesindeki yaklaşık 70 dolarlık seviyeden 105,80 dolara kadar yükseldi.
Motorinde peş peşe fiyat değişimleri
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma Türkiye'de pompa fiyatlarına da yansıyor. Akaryakıtta son dönemde özellikle motorin fiyatlarında dikkat çeken değişimler yaşandı.