Bugün son gün, süre uzatılmayacak! Bugün 15 TL, yarından itibaren 7 bin 438 TL ödenecek
Eski tip sürücü belgesi kullanan 1 milyon 886 bin 619 kişi, bugün yenileme işlemi yapmazsa belgeleri geçersiz sayılacak ve sonrasında ehliyetlerini yenilemek için 7 bin 423 lira fazla ödeme yapmaları gerekecek.
Eski tip sürücü belgesi kullanan 1 milyon 886 bin 619 kişi, bugün yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.
Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre bugün (31 Ekim 2025'te) sona eriyor.
Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, bugün yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz olacak.