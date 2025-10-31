  1. Ekonomim
  Bugün son gün, süre uzatılmayacak! Bugün 15 TL, yarından itibaren 7 bin 438 TL ödenecek

Bugün son gün, süre uzatılmayacak! Bugün 15 TL, yarından itibaren 7 bin 438 TL ödenecek

Eski tip sürücü belgesi kullanan 1 milyon 886 bin 619 kişi, bugün yenileme işlemi yapmazsa belgeleri geçersiz sayılacak ve sonrasında ehliyetlerini yenilemek için 7 bin 423 lira fazla ödeme yapmaları gerekecek.

Bugün son gün, süre uzatılmayacak! Bugün 15 TL, yarından itibaren 7 bin 438 TL ödenecek

Eski tip sürücü belgesi kullanan 1 milyon 886 bin 619 kişi, bugün yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.

Bugün son gün, süre uzatılmayacak! Bugün 15 TL, yarından itibaren 7 bin 438 TL ödenecek - Sayfa 2

Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre bugün (31 Ekim 2025'te) sona eriyor.

Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, bugün yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz olacak.

Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, bugün yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz olacak.

Bugün son gün, süre uzatılmayacak! Bugün 15 TL, yarından itibaren 7 bin 438 TL ödenecek - Sayfa 4

"Süre uzatılmayacak"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yeni tip belgelerle değiştirilmesi sürecine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, yenileme hızının düşük olduğunu belirterek, şunları kaydetmişti:

