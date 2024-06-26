Bütçenin fonksiyonları ve çeşitleri nelerdir?
Bütçe, devletin belli bir dönemde yapacağı harcamaları ile toplayacağı gelirleri tahmini olarak ayrıntılı bir şekilde gösteren, ödeneklerin harcanması ve gelirlerin toplanması hususunda hükümete yetki ve izin veren hesap şeklinde hukuki bir belgedir.
Bütçenin klasik fonksiyonları nelerdir?
Mali ve iktisadi fonksiyon
Siyasi fonksiyon
Hukuki fonksiyon
Kontrol fonksiyonu
Denetim fonksiyonu
Bütçenin çağdaş fonksiyonları nelerdir?
İktisadi istikrar fonksiyonu
Kaynakların tahsisi fonksiyonu
Gelirlerin dağılımı fonksiyonu
Planlama ve yönetim aracı olma fonksiyon
Bütçe çeşitleri nelerdir?
Genel bütçe
Merkezi idareye ait bütçe genel bütçe adını almaktadır. Devleti meydana getiren kuruluşların ve devletin yapmakla yükümlü olduğu kamu hizmetlerini yerine getiren ve yürüten diğer kamu kuruluşlarının bütçeleri genel bütçedir.
Katma bütçe
Giderlerin bir kısmı kendi özel gelirleri ile karşılanan, önemli bir kısmı da genel bütçeden yapılan mali transfer yardımlarıyla sağlanan ve genel bütçe dışında yürütülen bütçelere "katma bütçe" denir.