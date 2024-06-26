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  4. Bütçenin fonksiyonları ve çeşitleri nelerdir?

Bütçenin fonksiyonları ve çeşitleri nelerdir?

Bütçe, devletin belli bir dönemde yapacağı harcamaları ile toplayacağı gelirleri tahmini olarak ayrıntılı bir şekilde gösteren, ödeneklerin harcanması ve gelirlerin toplanması hususunda hükümete yetki ve izin veren hesap şeklinde hukuki bir belgedir.

Bütçenin fonksiyonları ve çeşitleri nelerdir? - Sayfa 1

Bütçenin klasik fonksiyonları nelerdir?

Mali ve iktisadi fonksiyon

Siyasi fonksiyon

Hukuki fonksiyon

Kontrol fonksiyonu

Denetim fonksiyonu

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Bütçenin fonksiyonları ve çeşitleri nelerdir? - Sayfa 2

Bütçenin çağdaş fonksiyonları nelerdir?

İktisadi istikrar fonksiyonu

Kaynakların tahsisi fonksiyonu

Gelirlerin dağılımı fonksiyonu

Planlama ve yönetim aracı olma fonksiyon

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Bütçenin fonksiyonları ve çeşitleri nelerdir? - Sayfa 3

Bütçe çeşitleri nelerdir?

Genel bütçe

Merkezi idareye ait bütçe genel bütçe adını almaktadır. Devleti meydana getiren kuruluşların ve devletin yapmakla yükümlü olduğu kamu hizmetlerini yerine getiren ve yürüten diğer kamu kuruluşlarının bütçeleri genel bütçedir.

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Bütçenin fonksiyonları ve çeşitleri nelerdir? - Sayfa 4

Katma bütçe

Giderlerin bir kısmı kendi özel gelirleri ile karşılanan, önemli bir kısmı da genel bütçeden yapılan mali transfer yardımlarıyla sağlanan ve genel bütçe dışında yürütülen bütçelere "katma bütçe" denir.

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