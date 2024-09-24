Büyük otomotiv markası temettü dağıtıyor ; Yarın hesaplara yatacak
Borsa İstanbul’da işlem gören büyük dev otomotiv markası Flap yatırımcılarına temettü verecek
ABD’de faizlerin indirilmesiyle değerlenen ve yeniden ekranların yeşile döndüğü Borsa İstanbul’da temettü rüzgarı esiyor. Sert düşerek küçük yatırımcıyı adeta silkeleyen Borsa İstanbul, yeşil ekran göstermeye başladı.
FLAP TEMETTÜ VERECEK
Böylece son olarak Durukan Şekerleme’nin halka arz edildiği Borsa İstanbul’da yatırımcıların yüzü yeniden güldü. Durum nötr bir seyir izlerken Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP) temettü vereceğini duyurdu.
Portföyünde FLAP hissesi olanlar 22 Eylül tarihinde ödemelerini alacak. rotaborsa.com’un haberine göre 24 Eylül Salı günü Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP) temettü ödemeleri sahiplerini bulacak.
FLAP temettü hesabı şu şekilde:
Hisse başı brüt: 0,0656 TL
Hisse başı net: 0,0591 TL