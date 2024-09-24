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Büyük otomotiv markası temettü dağıtıyor ; Yarın hesaplara yatacak

Borsa İstanbul’da işlem gören büyük dev otomotiv markası Flap yatırımcılarına temettü verecek

Büyük otomotiv markası temettü dağıtıyor ; Yarın hesaplara yatacak - Sayfa 1

ABD’de faizlerin indirilmesiyle değerlenen ve yeniden ekranların yeşile döndüğü Borsa İstanbul’da temettü rüzgarı esiyor. Sert düşerek küçük yatırımcıyı adeta silkeleyen Borsa İstanbul, yeşil ekran göstermeye başladı.

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Büyük otomotiv markası temettü dağıtıyor ; Yarın hesaplara yatacak - Sayfa 2

FLAP TEMETTÜ VERECEK

Böylece son olarak Durukan Şekerleme’nin halka arz edildiği Borsa İstanbul’da yatırımcıların yüzü yeniden güldü. Durum nötr bir seyir izlerken Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP) temettü vereceğini duyurdu.

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Büyük otomotiv markası temettü dağıtıyor ; Yarın hesaplara yatacak - Sayfa 3

Portföyünde FLAP hissesi olanlar 22 Eylül tarihinde ödemelerini alacak. rotaborsa.com’un haberine göre 24 Eylül Salı günü Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP) temettü ödemeleri sahiplerini bulacak.

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Büyük otomotiv markası temettü dağıtıyor ; Yarın hesaplara yatacak - Sayfa 4

FLAP temettü hesabı şu şekilde:

Hisse başı brüt: 0,0656 TL

Hisse başı net: 0,0591 TL

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