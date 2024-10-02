Büyükşehirleri terk edip buraya yerleşiyorlar ; Yeni megakent olacak. emlakçılar yetişemiyor
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirleri deprem korkusuyla terk edenler bu kente akın etmeye başladı.
Deprem kuşağında olan Türkiye’de insanlar güvenli illere göç etmeye başladı. Ayrıca sadece deprem korkusu değil insanlar daha az kalabalık illere göç ederek daha konforlu koşullarda yaşamak istiyor.
Bu konuda ise büyükşehirlere yakın küçük şehirler oldukça popüler oldu. Bu popülerlik listesinde en üst sıraya ise Tekirdağ yerleşti.
EMLAKÇILAR TALEPLERE YETİŞEMİYOR
sozcu.com.tr’de yer alan habere göre Tekirdağ göç edenlerin gözde kenti arasında yer alıyor. İstanbul’daki kalabalıktan kaçmak isteyenler için Tekirdağ, sunduğu huzurlu yaşam ve karlı yatırım fırsatlarıyla ön plana çıkıyor.
Doğal güzellikleri, deniz manzaralı konut projeleri ve hızla gelişen altyapısı, Tekirdağ’ın emlak piyasasında yıldızını parlatıyor. Özellikle İstanbul’a olan yakınlığı ve gelişmiş karayolu ağı, bölgeyi daha da cazip hale getiriyor.