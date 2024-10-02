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  4. Büyükşehirleri terk edip buraya yerleşiyorlar ; Yeni megakent olacak. emlakçılar yetişemiyor

Büyükşehirleri terk edip buraya yerleşiyorlar ; Yeni megakent olacak. emlakçılar yetişemiyor

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirleri deprem korkusuyla terk edenler bu kente akın etmeye başladı.

Büyükşehirleri terk edip buraya yerleşiyorlar ; Yeni megakent olacak. emlakçılar yetişemiyor - Sayfa 1

Deprem kuşağında olan Türkiye’de insanlar güvenli illere göç etmeye başladı. Ayrıca sadece deprem korkusu değil insanlar daha az kalabalık illere göç ederek daha konforlu koşullarda yaşamak istiyor.

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Büyükşehirleri terk edip buraya yerleşiyorlar ; Yeni megakent olacak. emlakçılar yetişemiyor - Sayfa 2

Bu konuda ise büyükşehirlere yakın küçük şehirler oldukça popüler oldu. Bu popülerlik listesinde en üst sıraya ise Tekirdağ yerleşti.

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Büyükşehirleri terk edip buraya yerleşiyorlar ; Yeni megakent olacak. emlakçılar yetişemiyor - Sayfa 3

EMLAKÇILAR TALEPLERE YETİŞEMİYOR

sozcu.com.tr’de yer alan habere göre Tekirdağ göç edenlerin gözde kenti arasında yer alıyor. İstanbul’daki kalabalıktan kaçmak isteyenler için Tekirdağ, sunduğu huzurlu yaşam ve karlı yatırım fırsatlarıyla ön plana çıkıyor.

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Büyükşehirleri terk edip buraya yerleşiyorlar ; Yeni megakent olacak. emlakçılar yetişemiyor - Sayfa 4

Doğal güzellikleri, deniz manzaralı konut projeleri ve hızla gelişen altyapısı, Tekirdağ’ın emlak piyasasında yıldızını parlatıyor. Özellikle İstanbul’a olan yakınlığı ve gelişmiş karayolu ağı, bölgeyi daha da cazip hale getiriyor.

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