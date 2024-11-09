Çağrı, süt ve peynirde büyük indirime gitti! İşte süt, peynir ve birçok üründe inanılmaz fiyatlar
Çağrı, süt ve peynirde büyük indirime gitti! İşte süt, peynir ve birçok üründe inanılmaz fiyatlar
Çağrı’da süt ve peynir fiyatlarında inanılmaz indirim… Öte yandan birçok gıda ürünü ve deterjanlarda da indirim geçerli. İşte, marka ve ürünlere göre indirimli fiyatlar…
PINAR ORGANİK SÜT 1 LT
Raf fiyatı: 54,50 TL
Satış fiyatı: 49,95 TL
1 | 24
İÇİM LIGHT SÜT 1 LT
Raf fiyatı: 41,75 TL
Satış fiyatı: 36,75 TL
2 | 24
DANONE ALPRO BADEM SÜTÜ 1 LT
Raf fiyatı: 169,90 TL
Satış fiyatı: 119,95 TL
3 | 24
DANONE ALPRO HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTÜ 1 LT
Raf fiyatı: 169,90 TL
Satış fiyatı: 119,95 TL
4 | 24
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