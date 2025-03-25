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Çağrı'da bayram fırsatları! Çağrı gıdadan deterjana indirimli ürünler listesi (SON TARİH 1 NİSAN)

Çağrı'da gıda ve deterjanlarda 1 Nisan tarihine kadar geçerli bayrama özel indirimli ürünleri kaçırmayın. İşte, Çağrı indirimli ürünler fiyat listesi...

Çağrı'da bayram fırsatları! Çağrı gıdadan deterjana indirimli ürünler listesi (SON TARİH 1 NİSAN) - Sayfa 1

GÜNDOĞDU TEREYAĞI KG

Fiyat: 349,50 TL

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Çağrı'da bayram fırsatları! Çağrı gıdadan deterjana indirimli ürünler listesi (SON TARİH 1 NİSAN) - Sayfa 2

ÇAĞLAK TEREYAĞI 1 KG

Fiyat: 289,50 TL

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Çağrı'da bayram fırsatları! Çağrı gıdadan deterjana indirimli ürünler listesi (SON TARİH 1 NİSAN) - Sayfa 3

SALAT AYÇİÇEK YAĞI 5 LT

Fiyat: 309,95 TL

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Çağrı'da bayram fırsatları! Çağrı gıdadan deterjana indirimli ürünler listesi (SON TARİH 1 NİSAN) - Sayfa 4

KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI 1 LT

Fiyat: 74,95 TL

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