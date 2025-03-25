Çağrı'da bayram fırsatları! Çağrı gıdadan deterjana indirimli ürünler listesi (SON TARİH 1 NİSAN)
Çağrı'da bayram fırsatları! Çağrı gıdadan deterjana indirimli ürünler listesi (SON TARİH 1 NİSAN)
Çağrı'da gıda ve deterjanlarda 1 Nisan tarihine kadar geçerli bayrama özel indirimli ürünleri kaçırmayın. İşte, Çağrı indirimli ürünler fiyat listesi...
GÜNDOĞDU TEREYAĞI KG
Fiyat: 349,50 TL
1 | 40
ÇAĞLAK TEREYAĞI 1 KG
Fiyat: 289,50 TL
2 | 40
SALAT AYÇİÇEK YAĞI 5 LT
Fiyat: 309,95 TL
3 | 40
KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI 1 LT
Fiyat: 74,95 TL
4 | 40
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