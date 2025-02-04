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Çağrı’da gıda ve deterjanlarda kaçırılmayacak indirimler (ÇAĞRI SON İNDİRİM TARİHİ 11 ŞUBAT)

Çağrı’da kahvaltı ürünlerinden, yağa, çaydan şekere, tuvalet kağıdından kağıt havlu ve deterjana kadar birçok üründe 11 Şubat tarihine kadar geçerli indirimli ürünler…

Çağrı’da gıda ve deterjanlarda kaçırılmayacak indirimler (ÇAĞRI SON İNDİRİM TARİHİ 11 ŞUBAT) - Sayfa 1

GÜNDOĞDU ÇEÇİL PEYNİR KG

Fiyat: 279,50 TL

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Çağrı’da gıda ve deterjanlarda kaçırılmayacak indirimler (ÇAĞRI SON İNDİRİM TARİHİ 11 ŞUBAT) - Sayfa 2

MURATBEY KAŞAR PEYNİR 500 GR

Fiyat: 189,50 TL

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Çağrı’da gıda ve deterjanlarda kaçırılmayacak indirimler (ÇAĞRI SON İNDİRİM TARİHİ 11 ŞUBAT) - Sayfa 3

SÜTAŞ BEYAZ PEYNİR 900 GR

Fiyat: 179,50 TL

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Çağrı’da gıda ve deterjanlarda kaçırılmayacak indirimler (ÇAĞRI SON İNDİRİM TARİHİ 11 ŞUBAT) - Sayfa 4

SÜTAŞ SÜZME PEYNİR 500 GR

 Fiyat: 89,50 TL

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