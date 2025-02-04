Çağrı’da gıda ve deterjanlarda kaçırılmayacak indirimler (ÇAĞRI SON İNDİRİM TARİHİ 11 ŞUBAT)
Çağrı’da gıda ve deterjanlarda kaçırılmayacak indirimler (ÇAĞRI SON İNDİRİM TARİHİ 11 ŞUBAT)
Çağrı’da kahvaltı ürünlerinden, yağa, çaydan şekere, tuvalet kağıdından kağıt havlu ve deterjana kadar birçok üründe 11 Şubat tarihine kadar geçerli indirimli ürünler…
GÜNDOĞDU ÇEÇİL PEYNİR KG
Fiyat: 279,50 TL
1 | 34
MURATBEY KAŞAR PEYNİR 500 GR
Fiyat: 189,50 TL
2 | 34
SÜTAŞ BEYAZ PEYNİR 900 GR
Fiyat: 179,50 TL
3 | 34
SÜTAŞ SÜZME PEYNİR 500 GR
Fiyat: 89,50 TL
4 | 34
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