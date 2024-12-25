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Çağrı'da gıda ve temizlik ürünlerinde dev indirim fırsatı (SON TARİH 31 ARALIK)

Çağrı'da gıda ve temizlik ürünlerinde, 31 Aralık'a kadar geçerli indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, Çağrı indirimli ürünler listesi...

Çağrı'da gıda ve temizlik ürünlerinde dev indirim fırsatı (SON TARİH 31 ARALIK) - Sayfa 1

KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI 4 LT

Fiyat: 259,95 TL

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Çağrı'da gıda ve temizlik ürünlerinde dev indirim fırsatı (SON TARİH 31 ARALIK) - Sayfa 2

YUDUM EGEMDEN YUMUŞAK LEZZET NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 1 LT

Fiyat: 259,95 TL

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Çağrı'da gıda ve temizlik ürünlerinde dev indirim fırsatı (SON TARİH 31 ARALIK) - Sayfa 3

DOĞUŞ SİYAH ÇAY 1000 GR

Fiyat: 149,50 TL

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Çağrı'da gıda ve temizlik ürünlerinde dev indirim fırsatı (SON TARİH 31 ARALIK) - Sayfa 4

ÇAĞRI'M OSMANCIK PİRİNÇ 2,5 KG

Fiyat: 124,95 TL

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