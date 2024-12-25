Çağrı'da gıda ve temizlik ürünlerinde dev indirim fırsatı (SON TARİH 31 ARALIK)
Çağrı'da gıda ve temizlik ürünlerinde dev indirim fırsatı (SON TARİH 31 ARALIK)
Çağrı'da gıda ve temizlik ürünlerinde, 31 Aralık'a kadar geçerli indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, Çağrı indirimli ürünler listesi...
KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI 4 LT
Fiyat: 259,95 TL
1 | 22
YUDUM EGEMDEN YUMUŞAK LEZZET NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 1 LT
Fiyat: 259,95 TL
2 | 22
DOĞUŞ SİYAH ÇAY 1000 GR
Fiyat: 149,50 TL
3 | 22
ÇAĞRI'M OSMANCIK PİRİNÇ 2,5 KG
Fiyat: 124,95 TL
4 | 22
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