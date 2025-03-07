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Çağrı’da Ramazan’a özel indirim fırsatları (8-18 MART İNDİRİMLİ ÜRÜNLER)

Çağrı’da 8-18 Mart tarihleri arasında zeytinyağından tereyağına, peynirden zeytine, çaydan şekere, bakliyattan salçaya kadar birçok üründe geçerli indirimli fiyatları kaçırmayın. İşte, Çağrı’da Ramazan ayına özel indirimli ürünler…

Çağrı’da Ramazan’a özel indirim fırsatları (8-18 MART İNDİRİMLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 1

KUDÜS HURMA BÜYÜK BOY KG

Fiyat: 297,50 TL

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Çağrı’da Ramazan’a özel indirim fırsatları (8-18 MART İNDİRİMLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 2

MEDİNE HURMA KG

Fiyat: 329,50 TL

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Çağrı’da Ramazan’a özel indirim fırsatları (8-18 MART İNDİRİMLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 3

ÜNAL ÇEÇİL PEYNİR KG

Fiyat: 329,50 TL

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Çağrı’da Ramazan’a özel indirim fırsatları (8-18 MART İNDİRİMLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 4

ÜNAL KLASİK BEYAZ PEYNİR 500 GR / ÜNAL KLASİK DİLİMLİ BEYAZ PEYNİR 450 GR

Fiyat: 169,50 TL

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