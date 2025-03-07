Çağrı’da Ramazan’a özel indirim fırsatları (8-18 MART İNDİRİMLİ ÜRÜNLER)
Çağrı’da Ramazan’a özel indirim fırsatları (8-18 MART İNDİRİMLİ ÜRÜNLER)
Çağrı’da 8-18 Mart tarihleri arasında zeytinyağından tereyağına, peynirden zeytine, çaydan şekere, bakliyattan salçaya kadar birçok üründe geçerli indirimli fiyatları kaçırmayın. İşte, Çağrı’da Ramazan ayına özel indirimli ürünler…
KUDÜS HURMA BÜYÜK BOY KG
Fiyat: 297,50 TL
1 | 27
MEDİNE HURMA KG
Fiyat: 329,50 TL
2 | 27
ÜNAL ÇEÇİL PEYNİR KG
Fiyat: 329,50 TL
3 | 27
ÜNAL KLASİK BEYAZ PEYNİR 500 GR / ÜNAL KLASİK DİLİMLİ BEYAZ PEYNİR 450 GR
Fiyat: 169,50 TL
4 | 27
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