Çalışan annelere 2025 müjdesi! Destek ödemeleri 25 bin 808 TL’ye çıktı: Kimler faydalanabilir?
İş Kanunu kapsamında doğum izni sonrası anneler, isteğe bağlı olarak yarı zamanlı çalışma yapma hakkına sahip. Bu durumda işveren maaşın yarısını öderken, devlet de annenin azalacak gelirine destek veriyor. 2025 yılı asgari ücret artışıyla birlikte, yarı zamanlı çalışma ödeneği de yükseldi.
2025 yılı "Aile Yılı" kapsamında, çalışan annelere hem iş olanakları sunuluyor hem de destek ödemelerinde artış yapıldı. İş Kanunu çerçevesinde, doğum izni sonrasında annelere haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin veriliyor ve bu süre zarfında ödenek sağlanıyor. Yarım çalışma ödeneği, birinci doğumda bir ay, ikinci doğumda iki ay, sonraki doğumlarda ise en fazla üç ay boyunca veriliyor. Bu destekler, İŞKUR üzerinden sağlanırken, 2025 asgari ücret artışıyla birlikte ödeme tutarları da güncellendi.
ÇALIŞAN ANNELERE 25 BİN 808 TL
Asgari ücretin artışıyla birlikte, yarı zamanlı çalışan annelere verilen ödenek de yükseldi. 2025 yılı itibarıyla, annelere yapılacak aylık ödeme 12 bin 904 TL olarak belirlendi. Bu tutar, daha önce 9 bin 925 TL idi. İlk doğumunu yapıp iki ay süreyle yarı zamanlı çalışan annelere ise artık toplamda 25 bin 808 TL ödenek sağlanacak.
Çalışan anneler, doğum izni süresince devletten "geçici iş görmezlik ödeneği" alabiliyor. Halk arasında "rapor parası" olarak bilinen bu ödenek, 1 Ocak itibarıyla asgari ücretteki artışa paralel olarak yükseldi. 16 hafta (112 gün) için ödenecek en düşük tutar 64 bin 725 TL olarak belirlendi. Daha önce bu ödenek 49 bin 784 TL olarak ödeniyordu.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Mevzuata göre, hangi annelerin yarı zamanlı çalışabileceği açıkça belirtilmiştir. İş Kanunu kapsamında, doğum sonrası analık iznini tamamlayan anneler, çocuklarının bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanabilir. Doğum izni sürecinden sonra anneler, yarı zamanlı çalışma hakkından faydalanmak için başvuruda bulunabilir. Bu hak, birinci çocukta 60 gün, ikinci çocukta 120 gün, üçüncü ve sonraki çocuklarda ise 180 gün olarak uygulanır.