Çalışan annelere 2025 müjdesi! Destek ödemeleri 25 bin 808 TL’ye çıktı: Kimler faydalanabilir?

2025 yılı "Aile Yılı" kapsamında, çalışan annelere hem iş olanakları sunuluyor hem de destek ödemelerinde artış yapıldı. İş Kanunu çerçevesinde, doğum izni sonrasında annelere haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin veriliyor ve bu süre zarfında ödenek sağlanıyor. Yarım çalışma ödeneği, birinci doğumda bir ay, ikinci doğumda iki ay, sonraki doğumlarda ise en fazla üç ay boyunca veriliyor. Bu destekler, İŞKUR üzerinden sağlanırken, 2025 asgari ücret artışıyla birlikte ödeme tutarları da güncellendi.