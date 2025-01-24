Çalışan annelere bakıcı desteği şartları belli oldu! Başvuru nasıl yapılır?
Kadın istihdamının arttırılması ve çocuğu olan annelerin iş yaşamından kopmaması için bakıcı desteği devreye alındı. Çalışan annelere verilecek destek tutarları belli oldu. Anneler, ayda 510 euro (18 bin 926), özel gereksinimli çocuğu olan anneler de 560 euro (20 bin 779 lira) alacak.
Kadın istihdamını artırmak için hükümet düğmeye bastı. Çalışan anneleri desteklemek ve çocuğu olan annelerin iş hayatından kopmaması için bakıcı desteği devreye alındı.
Destek tutarı belli oldu
Avrupa Birliği (AB) ile birlikte ortak finanse edilen destek programından anneler ayda 510 euro (18 bin 926), özel gereksinimli çocuğu olan anneler de 560 euro (20 bin 779 lira) alacak.
Sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik edilecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II) ile annelerin kayıtlı istihdama katılmasını desteklediklerini, sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ettiklerini ifade etti.