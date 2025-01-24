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  4. Çalışan annelere bakıcı desteği şartları belli oldu! Başvuru nasıl yapılır?

Çalışan annelere bakıcı desteği şartları belli oldu! Başvuru nasıl yapılır?

Kadın istihdamının arttırılması ve çocuğu olan annelerin iş yaşamından kopmaması için bakıcı desteği devreye alındı. Çalışan annelere verilecek destek tutarları belli oldu. Anneler, ayda 510 euro (18 bin 926), özel gereksinimli çocuğu olan anneler de 560 euro (20 bin 779 lira) alacak.

Çalışan annelere bakıcı desteği şartları belli oldu! Başvuru nasıl yapılır? - Sayfa 1

Kadın istihdamını artırmak için hükümet düğmeye bastı. Çalışan anneleri desteklemek ve çocuğu olan annelerin iş hayatından kopmaması için bakıcı desteği devreye alındı.

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Çalışan annelere bakıcı desteği şartları belli oldu! Başvuru nasıl yapılır? - Sayfa 2

Destek tutarı belli oldu

Avrupa Birliği (AB) ile birlikte ortak finanse edilen destek programından anneler ayda 510 euro (18 bin 926), özel gereksinimli çocuğu olan anneler de 560 euro (20 bin 779 lira) alacak. 

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Çalışan annelere bakıcı desteği şartları belli oldu! Başvuru nasıl yapılır? - Sayfa 3

Sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik edilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II) ile annelerin kayıtlı istihdama katılmasını desteklediklerini, sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ettiklerini ifade etti.

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Çalışan annelere bakıcı desteği şartları belli oldu! Başvuru nasıl yapılır? - Sayfa 4

Bakıcı desteği 3 ilde devreye alınacak

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara, İzmir, İstanbul illerinde yürütülen projeye 2025 yılında toplam 15 milyon liradan fazla destek sağlanacağını belirtti.

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