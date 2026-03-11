Çalışan emekli için çift maaş dönemi sona eriyor: SGK Uzmanı İsa Karakaş detayları açıkladı
Emekli olduktan sonra tekrar çalışmayı planlayan milyonlarca kişi, “İkinci maaşımı alabilir miyim yoksa kaybeder miyim?” sorusunu merak ediyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, emekli aylığını kaybetmeden ek işten gelir elde etmenin mümkün olduğunu belirterek, emeklilerin bilmesi gereken önemli detayları paylaştı.
Türkiye’de sayısı 17 milyona yaklaşan emeklilerin büyük bir kısmı, yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle yeniden çalışma seçeneğini değerlendiriyor. Ancak işe dönmeyi düşünen birçok emekli, çalışmaya başladıklarında emekli maaşlarının kesilip kesilmeyeceği konusunda belirsizlik yaşıyor.
Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekli olduktan sonra çalışmak isteyenler için sistemin nasıl işlediğini ve hangi şartlarda maaşın kesilmeden çalışılabileceğini detaylı şekilde anlattı.
Karakaş, özel sektörde çalışan emekliler için Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) uygulamasının büyük avantaj sağladığını, bu sayede emeklilerin maaşlarını koruyarak çalışabileceklerini belirtti. SGK uzmanı İsa Karakaş şu ifadeleri kullandı;
"Emekli olduktan sonra özel sektörde çalışmaya devam etmek isteyenler için Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) sistemi devreye giriyor. Bu uygulama sayesinde, 2008 Ekim ayından önce sigortalılığı başlayanlar, emekli aylıklarından vazgeçmeden iş hayatına devam edebiliyor. Burada kritik nokta "tercih" meselesidir.