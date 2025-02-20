Çalışan emekliler aylık alamayacak iddiası doğru mu? Emekliye üç maaş hakkı...
Son zamanlarda 'çalışan emekliler aylık alamayacak' diye bir iddia konuşuluyor. Peki bu iddia doğru mu? İşte detaylar...
Son günlerde 'çalışan emeklilerin aylıkları kesiliyor' diye bir iddia konuşulmaya başladı. Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre bu konuda yeni bir düzenleme yok.
Çalışan emeklilerin maaşı kesilmeyecek. Bunun yanında kadınlar ve eşinden maaş alanlar açısından üç maaş alma hakkı mümkün. işte konuyla ilgili merak edilenler...
Emekliler çalışabilir mi?
Yasalarımızda emeklilerin çalışmalarının önünde bir engel yok. İsterlerse bir hizmet akdine bağlı olarak, isterlerse kendi nam ve hesaplarına, isterlerse kamuda çalışabilirler.