Çalışan emekliler aylık alamayacak iddiası doğru mu? Emekliye üç maaş hakkı...

Primler nasıl oluyor?

Çalışan emekliler için Sosyal Destek Primi (SGDP) ödeniyor. Hizmet akdiyle çalışanlarda bu primi işveren ödüyor. Bu primin emekli aylığından kesilmesi mümkün değil. Bağ-Kur kapsamında kendi işini yapan emeklilerden ise SGDP kesilmiyor.