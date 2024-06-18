Çalışan ve emeklinin gözü Temmuz zammına çevrildi! Bayram sonrası kritik dönem: İşte tüm senaryolar
Kurban Bayramı sonrasındaki iki hafta çalışan ve emekliler için kritik bir öneme sahip. Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Emekli ve memura Temmuz'da ne kadar zam yapılacak? İşte olası senaryolar...
Ücret, maaş ve aylıklarla ilgili düzenleme yapılacaksa bu iki hafta içerisinde yapılması gerekiyor.
İktidar bir düzenleme için altı aylık enflasyon verilerinin çıkacağı 3 Temmuz’u da bekleyebilir.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?
İktidar sene başında asgari ücreti bir yıllık olarak belirledi. 17 bin 2 lira olan asgari ücret, Türk-İş’in hesaplamasına göre 18 bin 969 liraya ulaşan açlık sınırının altında kaldı. Yılın ikinci yarısı için zam yapılmazsa yaklaşık 8 milyon asgari ücretli yılın ikinci yarısında zor durumda kalacak.
KÖK AYLIK KARMAŞASI
Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, en düşük emekli aylığı halen 10 bin lira. Kök aylığı 10 bin liranın altında olan yaklaşık 4 milyon emekli bulunuyor. Eğer en düşük aylık yükseltilmezse milyonlarca emekli yine 10 bin lira almaya devam edecek. Kök aylığı 8 bin lira olan emekli, yüzde 25 zam alsa aylığı yine 10 bin lirada kalacak.