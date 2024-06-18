Çalışan ve emeklinin gözü Temmuz zammına çevrildi! Bayram sonrası kritik dönem: İşte tüm senaryolar

KÖK AYLIK KARMAŞASI

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, en düşük emekli aylığı halen 10 bin lira. Kök aylığı 10 bin liranın altında olan yaklaşık 4 milyon emekli bulunuyor. Eğer en düşük aylık yükseltilmezse milyonlarca emekli yine 10 bin lira almaya devam edecek. Kök aylığı 8 bin lira olan emekli, yüzde 25 zam alsa aylığı yine 10 bin lirada kalacak.