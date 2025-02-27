  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Çalışana çifte emeklilik hakkı geliyor: İşte Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin detayları

Çalışana çifte emeklilik hakkı geliyor: İşte Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin detayları

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ikinci emeklilik hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongre konuşmasında da değindiği sistemin bu yıl devreye girmesi bekleniyor. Emekli olduktan sonra ikinci bir maaş alma hakkı imkanı sunan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin detayları da belli oldu. İşte Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...

Çalışana çifte emeklilik hakkı geliyor: İşte Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin detayları - Sayfa 1

Türkiye'de emekli olduktan sonra çalışmanın önünde bir yasal engel bulunmuyor. Bu yüzden de emekli olduğu halde çalışan sayısı oldukça fazla. En büyük neden ise emekli olunca çalışırken alınan ücretin düşmesi.

1 | 16
Çalışana çifte emeklilik hakkı geliyor: İşte Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin detayları - Sayfa 2

Ancak uzun zamandır hazırlığı yapılan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile emekli olduktan sonra gelirlerin düşmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Sistemle çalışanlar iki emekli maaşı alma imkânına kavuşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongre konuşmasında da değindiği sistemin bu yıl devreye girmesi bekleniyor.

2 | 16
Çalışana çifte emeklilik hakkı geliyor: İşte Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin detayları - Sayfa 3

Peki Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir? İşte Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre sistemin detayları...

3 | 16
Çalışana çifte emeklilik hakkı geliyor: İşte Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin detayları - Sayfa 4

İkinci emeklilikten kimler yararlanacak?

Çalışma hayatında olan herkes sisteme girebilecek. Daha önce emekli olmuş ve çalışmaya devam edenler de sistem ile ikinci emeklilik imkânına kavuşabilecek.

4 | 16