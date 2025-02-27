Çalışana çifte emeklilik hakkı geliyor: İşte Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin detayları
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ikinci emeklilik hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongre konuşmasında da değindiği sistemin bu yıl devreye girmesi bekleniyor. Emekli olduktan sonra ikinci bir maaş alma hakkı imkanı sunan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin detayları da belli oldu. İşte Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...
Türkiye'de emekli olduktan sonra çalışmanın önünde bir yasal engel bulunmuyor. Bu yüzden de emekli olduğu halde çalışan sayısı oldukça fazla. En büyük neden ise emekli olunca çalışırken alınan ücretin düşmesi.
Ancak uzun zamandır hazırlığı yapılan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile emekli olduktan sonra gelirlerin düşmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Sistemle çalışanlar iki emekli maaşı alma imkânına kavuşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongre konuşmasında da değindiği sistemin bu yıl devreye girmesi bekleniyor.
Peki Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir? İşte Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre sistemin detayları...