Çalışanlar dikkat! Bir ay içinde başvuran parasını alabiliyor
Bir şirketin konkordato ilanı, işçilerin alacakları için haciz işlemi yapmasını engellemez. İşçiler, konkordato ilan edilen işyerinde ödenmeyen maaşlarının bir kısmını Ücret Garanti Fonu'ndan alabiliyor.
Bir şirketin konkordato ilan etmesi, işçilerin alacaklarına haciz koymalarını engellemez. Ayrıca, işçiler konkordato ilan edilen işyerinde ödenmeyen maaşlarının 3 aya kadar olan kısmını Ücret Garanti Fonu'ndan talep edebilirler. Ancak, işyerinin konkordato ilan etmesi, işçiye iş sözleşmesini feshetme hakkı tanımaz.
Son zamanlarda konkordato ilan edilen işyerlerinin sayısında artış gözleniyor. Son olarak hisseleri borsada işlem gören bir şirket de konkordato sürecine girdi. Konkordato sürecine giren işletmeler hakkında normalde icra takibi yapılamıyor, haciz kararları uygulanamıyor. Habertürk'ün haberine göre, konkordato ilan edilmesi, bu işyerlerinde çalışan işçilerin ödenmeyen alacakları için haciz uygulamasına engel teşkil etmiyor.
Konkordato talep eden şirketlere önce geçici, sonra kesin mühlet veriliyor. Konkordato sürecinin sonunda ödeme güçlüğünden kurtulamayan şirketler hakkında iflas süreci başlıyor.
KONKORDATO İŞÇİ İÇİN İŞ AKDİNİ HAKLI FESİH SEBEBİ Mİ?
İşçi, haklı sebepler ortaya çıktığında iş akdini tek taraflı olarak feshedebilir. İşveren, konkordato ilan etmiş olmakla birlikte işçinin ücretini ve diğer sosyal haklarını düzenli olarak ödüyorsa, çalışma koşullarını ağırlaştırmamışsa işçi, konkordato ilan edilmesini iş akdini haklı fesih sebebi olarak gösteremez. İş akdini bu gerekçeyle feshettiğinde kıdem tazminatını alamaz.