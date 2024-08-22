Çalışanlar dikkat! Bir ay içinde başvuran parasını alabiliyor

Bir şirketin konkordato ilan etmesi, işçilerin alacaklarına haciz koymalarını engellemez. Ayrıca, işçiler konkordato ilan edilen işyerinde ödenmeyen maaşlarının 3 aya kadar olan kısmını Ücret Garanti Fonu'ndan talep edebilirler. Ancak, işyerinin konkordato ilan etmesi, işçiye iş sözleşmesini feshetme hakkı tanımaz.