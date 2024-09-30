Çalışma hayatında her şey sil baştan! Mutlu çalışanların adresi belli oldu

Listede en çok yer alan sektörler perakende ve ulaştırma oldu. Analistler bu iş yerlerinin çoğunun iş esnekliğinin olduğu yerler olduğunu belirterek bu politikanın çalışanların nerede, nasıl ve ne zaman çalışacaklarını seçmelerine olanak tanıdığını söylüyor.