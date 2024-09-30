Çalışma hayatında her şey sil baştan! Mutlu çalışanların adresi belli oldu
İngiltere'de bir üniversite çalışanların mutlu olduğu şirketleri araştırdı. Stres ve kaosun düşük, iş esnekliğine önem veren firmalar öne çıktı. İşte mutlu çalışanların tercih ettiği işlerİngiltere'de bir üniversite çalışanların mutlu olduğu şirketleri araştırdı. Stres ve kaosun düşük, iş esnekliğine önem veren firmalar öne çıktı. İşte mutlu çalışanların tercih ettiği işler
Oxford Üniversitesi Refah Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir araştırma çalışanların mutlu olduğu şirketleri ortaya koydu.
Araştırmada çalışanlar yüksek mutluluk, amaç, memnuniyet ve düşük stres seviyeleri ile ilgili beklentilerini de sıraladı. Sıralama, daha yüksek iş refahı puanlarına sahip şirketlerin aynı zamanda daha yüksek değerlemelere, varlıklardan elde edilen getirilere ve kârlara sahip olduğunu buldu.
Rapora göre, listedeki şirketler toplu olarak S&P 500 ve Nasdaq Composite dahil olmak üzere borsa endekslerinden daha iyi performans gösteriyor.
Listede en çok yer alan sektörler perakende ve ulaştırma oldu. Analistler bu iş yerlerinin çoğunun iş esnekliğinin olduğu yerler olduğunu belirterek bu politikanın çalışanların nerede, nasıl ve ne zaman çalışacaklarını seçmelerine olanak tanıdığını söylüyor.