Çalışma saati düşürülecek mi? Bakan Işıkhan son durumu açıkladı! Peki dünyada mesai uygulaması nasıl Çalışma saati kısalıyor mu, mesai süresi haftada 40 saate mi indirilecek? Milyonları ilgilendiren konuya ilişkin Bakan Işıkhan konuştu, "Bizden açıklama gelmediği sürece haberleri dikkate almayın" dedi. Peki dünyada haftalık çalışma süresi ne kadar, haftada dört gün çalışma uygulayan ülkeler hangileri? İşte Türkiye'de çalışma hayatı için örnek olabilecek ülkeler ve mesai saati sistemleri...

Hükümetin, çalışma hayatını yakından ilgilendiren bir düzenleme hazırlığında olduğuna yönelik haberler geçen haftalarda basında yer almıştı. Özel kanunlar dışında genel uygulamaya göre haftalık çalışma süresi 45 saat. Sözleşme ya da işyerindeki uygulamaya göre çalışılan günler beş gün dokuz saat şekilde eşit bölünebilir. 1 | 15

Basın ve Denizcilik İş Kanunlarında ise bu süre 48 saat olarak belirlenmiş durumda. 2 | 15

Üzerinde çalışıldığı iddia edilen taslakta çalışma saatleri, yıllık izinler, ücretler gibi konularda değişiklik öngörüldüğü aktarılmıştı. Bu kapsamda çalışma saatlerinin de 35-40 saat olarak düzenleneceği öne sürülmüştü. 3 | 15