Çalışmadan da emekli olmak mümkün mü? Eksik primi olanlara SGK'dan fırsat
Milyonlarca çalışan, emeklilik için yaş ve sigortalılık süresini tamamlamasına rağmen prim gün sayısındaki eksiklik nedeniyle emekli olamıyor. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sunduğu borçlanma ve isteğe bağlı sigorta uygulamaları sayesinde, fiilen çalışmadan eksik primleri tamamlama imkânı bulunuyor. Doğum ve askerlik borçlanmasının yanı sıra yurt dışı çalışma süreleri, Bağ-Kur ihyası ve diğer hizmet borçlanmalarıyla prim gün sayısı artırılarak emeklilik hakkı elde edilebiliyor. İşte eksik primi tamamlamanın yolları ve merak edilen ayrıntılar...
Emekli olabilmek için yalnızca yaş ve sigortalılık süresini değil, yasaların belirlediği prim gün sayısını da tamamlamak gerekiyor. Bu şart normalde çalışarak, kendi işini yaparak ya da Bağ-Kur primi ödeyerek yerine getiriliyor. Ancak mevzuatta yer alan borçlanma uygulamaları sayesinde eksik prim günlerini toplu olarak tamamlama imkânı da bulunuyor. Böylece uzun süre çalışmayı beklemeden emeklilik hakkı elde etmek mümkün olabiliyor. İşte Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre eksik primleri tamamlamanın yolları ve tüm detaylar...
Çalışmadan emeklilik mümkün mü?
Emeklilik için gerekli prim günlerini fiilen çalışmadan tamamlamak da mümkün. Bunun en yaygın yöntemlerinden biri isteğe bağlı sigorta olurken, doğum, askerlik ve diğer borçlanma hakları sayesinde de eksik prim günleri toplu olarak tamamlanabiliyor. Bu uygulamalar, emeklilik şartlarını daha kısa sürede yerine getirmek isteyenler için önemli avantajlar sunuyor.
Borçlanma yöntemi nedir?
Borçlanma sistemi, belirli koşulları taşıyan kişilere eksik prim günlerini toplu olarak tamamlama imkânı sağlıyor. Ancak bu uygulama, tüm prim günlerinin satın alınarak emekli olunabileceği anlamına gelmiyor. Borçlanmadan yararlanabilmek için kanunda belirtilen şartların sağlanması gerekiyor ve yalnızca belirli süreler için prim ödemesi yapılabiliyor.
Hangi durumlarda borçlanma yapılabiliyor?
Sosyal güvenlik mevzuatı, kadın ve erkek sigortalılar için farklı borçlanma imkânları sunuyor. Kadın sigortalılar, sigortalı olduktan sonra yaptıkları doğumlar için en fazla üç çocuk adına borçlanma yapabiliyor. Her çocuk için 720 güne kadar olmak üzere toplam 2 bin 160 gün (6 yıl) prim kazanılabiliyor. Bu haktan yalnızca doğum yapan anneler değil, çocuk evlat edinen sigortalılar da yararlanabiliyor.
Erkek sigortalılar ise askerlikte geçen sürelerini borçlanarak eksik prim günlerini tamamlama ve emeklilik şartlarını daha erken yerine getirme imkânına sahip oluyor.