Çalışmadan da emekli olmak mümkün mü? Eksik primi olanlara SGK'dan fırsat

Hangi durumlarda borçlanma yapılabiliyor?

Sosyal güvenlik mevzuatı, kadın ve erkek sigortalılar için farklı borçlanma imkânları sunuyor. Kadın sigortalılar, sigortalı olduktan sonra yaptıkları doğumlar için en fazla üç çocuk adına borçlanma yapabiliyor. Her çocuk için 720 güne kadar olmak üzere toplam 2 bin 160 gün (6 yıl) prim kazanılabiliyor. Bu haktan yalnızca doğum yapan anneler değil, çocuk evlat edinen sigortalılar da yararlanabiliyor.

Erkek sigortalılar ise askerlikte geçen sürelerini borçlanarak eksik prim günlerini tamamlama ve emeklilik şartlarını daha erken yerine getirme imkânına sahip oluyor.