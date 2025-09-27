Çalışmayan milyonlarca kadına erken emeklilik yolda! Uzmanı tarih verdi, şartları açıkladı
Ev kadınlarına verilen erken emeklilik vaadi için çalışmalar hız kazanıyor. 2027 yılının son çeyreğinde tamamlanması beklenen düzenleme ile yaklaşık 10 milyon ev kadını prim desteği ve yıpranma hakkı ile erken emeklilik fırsatına kavuşacak. SGK uzmanı İsa Karakaş, gecikmenin nedenini ve erken emekliliğin şartlarını yazdı.
Uzun süredir beklenen ev kadınlarına erken emeklilik düzenlemesi için somut adımlar atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesi vaatleri arasında yer alan uygulama için geri sayım başladı. Çalışmaların 2028’e kalmadan 2027’nin son çeyreğinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.
GECİKMENİN SEBEBİ NE?
SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında düzenlemenin hayata geçirilmesinde yaşanan gecikmenin başlıca sebepleri için "Hükümetin yüksek enflasyonla mücadelede enflasyonun dizginlenmesi sürecine öncelik vermesi ayrıca seçimlerin ardından ülkemizi hüzne boğan ve bütçe dengelerini sarsan Kahramanmaraş merkezli bölgesel deprem ve diğer birçok faktörün tesirinin olduğunu belirtelim" ifadelerini kullandı.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev kadınlarına vermiş olduğu vaatlerin ifasına yönelik çalışmalara öncelik verileceği kulis bilgisini paylaşalım" diyen Karakaş, "Çalışmanın 2028 yılına kalmayacağı 2027 yılının son çeyreğinde tamamlanıp yürürlüğe konması kuvvetle muhtemel hâle geldi" bilgisini verdi.