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  4. CarrefourSA’da, CarrefourSA Kart’a özel sütlerde büyük indirim! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)

CarrefourSA’da, CarrefourSA Kart’a özel sütlerde büyük indirim! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)

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CarrefourSA’da, CarrefourSA Kart’a özel sütlerde büyük indirim! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 1

CARREFOUR YARIM YAĞLI SÜT 1 LT

Fiyat: 31 TL

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CarrefourSA’da, CarrefourSA Kart’a özel sütlerde büyük indirim! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 2

CARREFOUR TAM YAĞLI SÜT 1 LT

Fiyat: 28,90 TL

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CarrefourSA’da, CarrefourSA Kart’a özel sütlerde büyük indirim! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 3

SEK TAM YAĞLI SÜT 1 LT

Fiyat: 39,95 TL

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CarrefourSA’da, CarrefourSA Kart’a özel sütlerde büyük indirim! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 4

SEK LIGHT SÜT 1 LT

Fiyat: 37,95 TL

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