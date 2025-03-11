CarrefourSA’da, CarrefourSA Kart’a özel sütlerde büyük indirim! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)
CarrefourSA’da, CarrefourSA Kart’a özel sütlerde büyük indirim! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)
CarrefourSA’da, , CarrefourSA Kart’a özel sütlerde geçerli indirim fırsatı… İşte, markalarına göre CarrefourSA indirimli sütler…
CARREFOUR YARIM YAĞLI SÜT 1 LT
Fiyat: 31 TL
1 | 10
CARREFOUR TAM YAĞLI SÜT 1 LT
Fiyat: 28,90 TL
2 | 10
SEK TAM YAĞLI SÜT 1 LT
Fiyat: 39,95 TL
3 | 10
SEK LIGHT SÜT 1 LT
Fiyat: 37,95 TL
4 | 10
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