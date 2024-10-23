CarrefourSA karta özel gıda ve temizlik ürünlerinde yeni indirimler (CARREFOURSA KART İNDİRİMLERİ)
CarrefourSA karta özel gıda ve temizlik ürünlerinde yeni indirimler (CARREFOURSA KART İNDİRİMLERİ)
CarrefourSA, CarrefourSA kartı olanlara özel; salçadan çaya, ayçiçek yağından temizlik ürünlerine kadar birçok gıda ve temizlik ürününde indirim imkanı sunuyor. Peki, CarrefourSA’da hangi marka ürünler indirimde? Fiyatlar ne kadar? İşte, CarrefourSA indirimli fiyatlar…
KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI
Raf fiyatı: 239,90 TL
CarrefourSA karta özel fiyat: 219,90 TL
1 | 8
TUKAŞ DOMATES SALÇASI 850 GR
Raf fiyatı: 52,95 TL
CarrefourSA karta özel fiyat: 42,50 TL
2 | 8
LIPTON EARL GREY DÖKME ÇAY
Raf fiyatı: 262,60 TL
CarrefourSA karta özel fiyat: 208 TL
3 | 8
LIPTON YELLOW LABEL DÖKME ÇAY
Raf fiyatı: 238 TL
CarrefourSA karta özel fiyat: 190,50 TL
4 | 8
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez politikası ve aydınlatma metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.