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CarrefourSA karta özel gıda ve temizlik ürünlerinde yeni indirimler (CARREFOURSA KART İNDİRİMLERİ)

CarrefourSA, CarrefourSA kartı olanlara özel; salçadan çaya, ayçiçek yağından temizlik ürünlerine kadar birçok gıda ve temizlik ürününde indirim imkanı sunuyor. Peki, CarrefourSA’da hangi marka ürünler indirimde? Fiyatlar ne kadar? İşte, CarrefourSA indirimli fiyatlar…

CarrefourSA karta özel gıda ve temizlik ürünlerinde yeni indirimler (CARREFOURSA KART İNDİRİMLERİ) - Sayfa 1

KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI

Raf fiyatı: 239,90 TL

CarrefourSA karta özel fiyat: 219,90 TL

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CarrefourSA karta özel gıda ve temizlik ürünlerinde yeni indirimler (CARREFOURSA KART İNDİRİMLERİ) - Sayfa 2

TUKAŞ DOMATES SALÇASI 850 GR

Raf fiyatı: 52,95 TL

CarrefourSA karta özel fiyat: 42,50 TL

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CarrefourSA karta özel gıda ve temizlik ürünlerinde yeni indirimler (CARREFOURSA KART İNDİRİMLERİ) - Sayfa 3

LIPTON EARL GREY DÖKME ÇAY

Raf fiyatı: 262,60 TL

CarrefourSA karta özel fiyat: 208 TL

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CarrefourSA karta özel gıda ve temizlik ürünlerinde yeni indirimler (CARREFOURSA KART İNDİRİMLERİ) - Sayfa 4

LIPTON YELLOW LABEL DÖKME ÇAY

Raf fiyatı: 238 TL

CarrefourSA karta özel fiyat: 190,50 TL

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